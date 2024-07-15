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Райзен: «Мы – двукратные, кто бы что ни говорил. Было сложно, но я понял, что нужно быть жестким в принятии решений»

«Броуки» разгромили 2Drots в финале пятого сезона МФЛ (3:0) и впервые завоевали титул. Напомним, в финале прошлого сезона «Броуки» обыгрывали «Титан» в финале, но упустили преимущество в самой концовке.

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