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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 7-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 3700 м и финишем в подъем первой категории

28 августа пройдет седьмой этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 6-й этап Валь-д’Альба — Арамон-Вальделинарес 149,8 км Профиль / Карта Начало – 14:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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