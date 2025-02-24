Финансист Шепелев: к лету курс доллара повысится

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. По прогнозу эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, к лету курс доллара может составить 95–100 рублей, евро – превысить 100–105 рублей, а юань – находиться в диапазоне 13–13,3 рубля.