Правительство утвердило обновлённую стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан.
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