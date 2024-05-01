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Японский владелец большинства табачных изделий сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов

Японский владелец большинства табачных изделий сохранит бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов

Японская компания Japan Tobacco - производитель большинства марок табака в России: к её брендам относятся Winston, Mevius, Camel, LD, Петр I, Glamour, Sobranie и другие, - планирует сохранить бизнес в России, чтобы удовлетворить запросы инвесторов.

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