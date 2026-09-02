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Мировое обозрение

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Диверсия против продовольственной безопасности России

Диверсия против продовольственной безопасности России

Новая инициатива Россельхознадзора, требующая ставить домашнюю птицу на государственный учет, вызвала в обществе волну возмущения, сравнимую разве что с реакцией на самые одиозные законотворческие кульбиты последних лет.

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