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День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России

Ежегодно 7 мая отмечают День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. С 1997 года этот праздник объединяет специалистов, чья работа связывает в единый организм военные корабли, подводные лодки и командные центры, даже в самых сложных условиях обеспечивая четкую координацию.

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