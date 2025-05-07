Ежегодно 7 мая отмечают День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. С 1997 года этот праздник объединяет специалистов, чья работа связывает в единый организм военные корабли, подводные лодки и командные центры, даже в самых сложных условиях обеспечивая четкую координацию.
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