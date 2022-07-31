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В Петербурге ограничивают вход на станции метро из-за парада ВМФ

В Петербурге ограничивают вход на станции метро из-за парада ВМФ

В Петербурге ограничивают вход на станции метро из-за высокого пассажиропотока. Как сообщили в городском метрополитене, это связано с проведением Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

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