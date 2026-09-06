Элита Киева парализована после удара: главная новость СВО 6 сентября

В Киеве беспилотник нанёс точный удар по центральному зданию Службы безопасности Украины — объект получил серьёзные повреждения.
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