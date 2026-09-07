Сводки СВО, 7 сентября, главное: Успешный штурм Доброполья, удушение ВСУ в Орехове 1656-й день спецоперации.
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Скотч и немного удачи: в РФ ремонтируют боевые дроны после выхода из строя
Повреждённые разведывательные беспилотники проявили неожиданную живучесть: в ряде случаев аппарат возвращают в строй подручными средствами. Речь идёт о российских и белорусских дронах, которые чинят обычным бытовым скотчем.
Повреждённые разведывательные беспилотники Supercam S350 и «Беркут-3» в ряде случаев восстанавливают обычным бытовым скотчем. Об этом сообщил начальник ремонтного цеха 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов Вооружённых сил Беларуси. По его словам, после выхода из зоны поражения и удачной посадки оба аппарата поддаются ремонту прямо в поле — «настолько они ремонтопригодные».
Речь идёт не о полноценном восстановлении всех систем, а о возможности быстро вернуть беспилотник в рабочее состояние после повреждения конструкции. Удар, который должен вывести аппарат из игры, не всегда становится финальным. При благоприятных условиях повреждённый дрон получает шанс на новый вылет.
Supercam S350
Российский разведывательный аппарат, для которого живучесть особенно важна с учётом габаритов. Размах крыла составляет 3,2 м, максимальная дальность полёта — не менее 240 км, а в воздухе дрон способен находиться до 4,5 часа. Производитель отдельно отмечает модульную конструкцию и систему отделения панелей крыла при посадке, которая снижает риск повреждений.
«Беркут-3»
Белорусский тактический разведывательный комплекс малой дальности. В его состав входят два беспилотных аппарата с электродвигателями, наземные станции управления, телевизионная и тепловизионная оптико-электронные системы, а также эластичная катапульта для запуска. Комплекс предназначен для наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах.
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Пхеньян отвёл второму эсминцу роль в ядерном контуре
КНДР ввела в строй Kang Kon — второй эсминец класса Choe Hyon. Церемония состоялась 6 сентября в порту Вонсан, после чего корабль по приказу Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи включили в состав Восточного флота ВМС Корейской народной армии.
Главное в этом событии — не только появление ещё одного крупного корабля. Ким Чен Ын заявил, что Kang Kon участвует в государственной системе ядерного реагирования и после получения приказа должен нанести противнику ответный удар. Так Пхеньян публично отвёл надводному флоту место в своём стратегическом сдерживании.
При этом ЦТАК не перечислило вооружение принятого в строй эсминца. Агентство лишь сообщило, что его системы соответствуют установленным на 5000-тонном головном Choe Hyon, ракеты которого аналитики считают способными нести ядерную боевую часть. Официальная формулировка определяет заявленную роль Kang Kon, но не раскрывает, какие именно системы обеспечивают её выполнение.
Корабль уже участвовал в стрельбах. По данным Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, в июле с Kang Kon запустили стратегические крылатые ракеты и испытали другие виды вооружения. Тогда Ким Чен Ын распорядился принять эсминец в состав флота в течение двух месяцев.
О возможном масштабе вооружения класса позволяет судить головной Choe Hyon. Изучив его изображения, Naval News насчитал 88 ячеек вертикального пуска, восемь скрытых наклонных пусковых установок и восемь готовых к старту ракет комплекса ближней обороны. Однако переносить эту конфигурацию на Kang Kon без дополнительных данных нельзя.
Появление второго корабля важно и как признак изменения задач северокорейского флота. Аналитики 38 North рассматривают класс Choe Hyon как часть перехода от преимущественно береговой обороны к стратегическому сдерживанию, более дальним операциям и действиям за пределами Корейского полуострова.
Два эсминца ещё не превращают ВМС КНДР в многочисленный океанский флот. Но назначение Kang Kon на восточное направление и официальная ядерная риторика показывают, какую функцию Пхеньян готовит для новых кораблей: они должны стать не только средствами морской обороны, но и надводным звеном заявленного стратегического сдерживания.