У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8, не угрожающее возникновением цунами, произошло у берегов индонезийского острова Суматра неподалеку от административного центра провинции Ачех города Банда-Ачех, 13 октября сообщило индонезийское агентство ANTARA.
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