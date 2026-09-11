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Китайские теплицы устроены совсем иначе: как одна массивная стена заметно меняет их работу ночью

Китайские теплицы устроены совсем иначе: как одна массивная стена заметно меняет их работу ночью

Чтобы теплица удерживала тепло не только днем, но и ночью, северную стену делают глухой и массивной. В чем смысл этой технологии родом из Китая, разбираемся далее.

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