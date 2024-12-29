Орловцы считают лучшим подарком на Новый год уехать из Орла

Самым желанным подарком среди жителей Орла стали путёвки на отдых. Сервис SuperJob провёл предновогодний опрос среди работающих горожан, чтобы выяснить, какой подарок на Новый 2025 год окажется самым желанным.
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