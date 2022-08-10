ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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«Лучше сгореть в воздухе, чем садиться на территории противника»: как летчик Пляшечник пролетел на горящем самолете 100 км

«Лучше сгореть в воздухе, чем садиться на территории противника»: как летчик Пляшечник пролетел на горящем самолете 100 км

«Лучше сгореть в воздухе, чем садиться на территории противника»: как летчик Пляшечник пролетел на горящем самолете 100 км Узнавая все больше и больше о мужестве советских летчиков во время Великой Отечественной войны, начинаешь понимать, что не победить Гитлера мы просто не могли.

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