«Лучше сгореть в воздухе, чем садиться на территории противника»: как летчик Пляшечник пролетел на горящем самолете 100 км Узнавая все больше и больше о мужестве советских летчиков во время Великой Отечественной войны, начинаешь понимать, что не победить Гитлера мы просто не могли.