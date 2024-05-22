Послы Израиля отозваны из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии из-за намерения этих стран признать палестинскую государственность, сообщил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.
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