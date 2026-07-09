Бесы Соединённого Королевства выделяют 50 млрд долл на развитие высокоточного европейского оружия

Пресс-релиз$50 млрд на развитие европейского потенциала высокоточных ударов, поскольку Великобритания возглавляет новую инициативуВеликобритания возглавит европейскую инициативу по увеличению финансирования высокоточных ударных систем по всей Европе.
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