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РБК СТИЛЬ

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Виктор Мизиано — о «новорусском гулянии» музеев и кризисе кураторства

Виктор Мизиано — о «новорусском гулянии» музеев и кризисе кураторства

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Виктор Мизиано — куратор, теоретик современного искусства, критик и редактор, одна из ключевых фигур в формировании российской кураторской сцены с конца 1980-х годов.

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