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Мода и Шоу-бизнес

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Лиза Моряк сравнила свой живот во время первой и второй беременностей: фото

Лиза Моряк сравнила свой живот во время первой и второй беременностей: фото

Лиза Моряк и Сарик Андреасян вот-вот станут родителями — уже во второй раз. Супруги, как видно, только рады рассказывать о своем счастье подписчикам, а потому не лишили их удовольствия посмотреть, как прошла гендер-пати.

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