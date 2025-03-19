Лиза Моряк сравнила свой живот во время первой и второй беременностей: фото

Лиза Моряк и Сарик Андреасян вот-вот станут родителями — уже во второй раз. Супруги, как видно, только рады рассказывать о своем счастье подписчикам, а потому не лишили их удовольствия посмотреть, как прошла гендер-пати.
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