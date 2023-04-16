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Тело мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле под Кингисеппом

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле под Кингисеппом

Полицейские расследуют гибель мужчины в Кингисеппском районе Ленобласти. Его труп был обнаружен в сгоревшем автомобиле, сообщили в ГУ МВД по региону.

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