Журнал «Профиль»

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Вучич: Сербия отказалась покупать турецкие БПЛА Bayraktar

Вучич: Сербия отказалась покупать турецкие БПЛА Bayraktar

Власти Сербии отказались закупать турецкие беспилотники Bayraktar, после того как их производитель Baykar Makina поставил беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине, заявил 25 июня президент Сербии Александр Вучич.

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