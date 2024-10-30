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"У нас пантеры нет": Ребёнок ранен, мать в отчаянии, а в цирке "тему закрыли". Беду в Ангарске уже назвали феноменом

"У нас пантеры нет": Ребёнок ранен, мать в отчаянии, а в цирке "тему закрыли". Беду в Ангарске уже назвали феноменом

Феномен пантеры в Ангарске - сотрудник цирка, где пострадал ребёнок от пантеры, утверждает, что у них нет такого хищника.

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