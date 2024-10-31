Эксперт рассказала о способных испортить карьеру токсичных привычках

Сплетничество и закостенелость могут негативно повлиять на карьеру. Об этом в четверг, 31 октября, рассказала основатель международного научно-тренингового центра «Фактор лидера», международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии