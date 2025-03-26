OC: в Англии создали самоохлаждающуюся банку для напитков

Компания в Англии создала первую в мире самоохлаждающуюся банку для напитков, пишет Oddity Central. Компания Delta H Innovations представила инновационные алюминиевые банки Cool Can, которые охлаждают напитки без холодильника.
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