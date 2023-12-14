Мы не хотим жить в грязи: жители микрорайона Российский в Краснодаре записали обращение на прямую линию Путина

Мы не хотим жить в грязи: жители микрорайона Российский в Краснодаре записали обращение на прямую линию ПутинаЖители микрорайона Российский в Краснодаре с населением в 40 тысяч человек записали видеообращение на прямую линию президента Путина, которая начнется сегодня в полдень.