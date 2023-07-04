The Moscow Post

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Гладков освободил от должности своего зама за некачественное восстановление Шебекино

Гладков освободил от должности своего зама за некачественное восстановление Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении с должности собственного заместителя Константина Полежаева, который отвечал за работы по восстановлению жилых домов населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка, пишет ТАСС.

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