Гладков освободил от должности своего зама за некачественное восстановление Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении с должности собственного заместителя Константина Полежаева, который отвечал за работы по восстановлению жилых домов населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка, пишет ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении с должности собственного заместителя Константина Полежаева, который отвечал за работы по восстановлению жилых домов населенных пунктах Шебекино и Новая Таволжанка, пишет ТАСС.
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