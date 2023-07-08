COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию — эксперт

Сами по себе негативные последствия перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией не пройдут, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, 8 июля сообщает РИА Новости.
Сами по себе негативные последствия перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией не пройдут, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, 8 июля сообщает РИА Новости.
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