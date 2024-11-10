Участникам СВО и их родственникам хотят дать право на бесплатное обучение в вузах. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 ноября будет внесен в Госдуму главой комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.