Участникам СВО и их родственникам хотят дать право на бесплатное обучение в вузах. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 ноября будет внесен в Госдуму главой комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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