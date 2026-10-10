Что говорил стыдливый Парфёнов в день начала СВО. Такую подлость нельзя забывать. Журналист покинул страну 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала спецоперации.
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