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Прокуратура проконтролирует установку знака «Главная дорога» в Кировском районе

Речь идет о пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка. Прокуратура Кировского района в ходе проверки выявила нарушение требований государственного стандарта на пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка в Кировском районе Петербурга.

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