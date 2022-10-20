Прокуратура проконтролирует установку знака «Главная дорога» в Кировском районе

Речь идет о пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка. Прокуратура Кировского района в ходе проверки выявила нарушение требований государственного стандарта на пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка в Кировском районе Петербурга.