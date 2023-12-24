Через годы, через расстоянья: «Песню года» не выключить

lubov

"несмотря на то что сцену итогового музыкального конкурса захватили те, чьи фамилии многим, особенно людям старшего поколения, неизвестны, ее все равно будут смотреть. Потому что другой у нас пока нет." и что же, я тоже из прошлого века, но этих в труселях и со стразами смотреть и слушать не собираюсь, это позорище на первом канале