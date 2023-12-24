«Песне года» — 52, и, несмотря на то что сцену итогового музыкального конкурса захватили те, чьи. Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, SHAMAN, Ани Лорак и Николай Басков на концерте «Песня года».
Через годы, через расстоянья: «Песню года» не выключить
Комментарии
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МГ
Маша Глага
Даже смотреть не собираюсь. Брлото
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9 час.
lubov
"несмотря на то что сцену итогового музыкального конкурса захватили те, чьи фамилии многим, особенно людям старшего поколения, неизвестны, ее все равно будут смотреть. Потому что другой у нас пока нет." и что же, я тоже из прошлого века, но этих в труселях и со стразами смотреть и слушать не собираюсь, это позорище на первом канале
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8 час.
Марина Трянина
раньше в Песне года выступали певцы с новыми песнями, которые заслужили одобрение большого количества слушателей... В передаче награждали символическими призами авторов песен... А сейчас, новых приличных песен нет, новых певцов, которые интересны слушателям, на Песню года не пускают, да и авторов интересных и приличных нет...Смотреть нечего
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6 час.
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