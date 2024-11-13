Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лолита пожаловалась, что перед концертом ее дожидались «50 лбов» из «Русской общины», чтобы «сорвать ее концерты»

Лолита пожаловалась, что перед концертом ее дожидались «50 лбов» из «Русской общины», чтобы «сорвать ее концерты»

Avia.pro - СМИ Ярославль, древний русский город, вот уже несколько дней не находит покоя: певица Лолита Милявская, широко известная своей склонностью к эпатажу и откровенной русофобии, решила провести здесь концерт.

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