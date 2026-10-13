Наташа Королева призналась, что ее невестке будут ломать челюсть

Единственный наследник Наташи Королевой, Архип Глушко, состоит в браке с девушкой по имени Мелисса. Невестка 53-летней артистки не делает тайны из своих проблем с зубами и прикусом, которые она в данный момент активно решает.
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