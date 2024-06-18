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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о ВХЛ: «В некоторых регионах сменились губернаторы. Уверен, что такие перестановки не отразятся на развитии команд лиги»

– Большие ожидания от предстоящего сезона ВХЛ? –  Да, лига идет хорошо, активно разивается. Обратил бы внимание на то, что в последние недели в некоторых регионах ВХЛ сменились губернаторы.

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