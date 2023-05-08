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РИА Новости: Китай и Россия взяли правильный курс на отдаление от США

РИА Новости: Китай и Россия взяли правильный курс на отдаление от США

Вашингтон никогда не был заинтересован в выстраивании дружеских отношений с Москвой и Пекином. Именно поэтому курс на отдаление от США является правильным, уверен публицист Дмитрий Косырев.

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