В Словакии на выборах победил пророссийский политик. Подтянутся ли сербы с болгарами?

Правительства и народы Европы — в непростых отношениях, а демократическая борьба за власть не всегда меняет внешнеполитический курс страны Юрий Енцов На фото: политик Роберт Фицо (Фото: Xinhua/ Global Look Press) Материал комментируют: Игорь Шишкин Первое, о чем заявил политик Роберт Фицо, победивший недавно на досрочных парламентских выборах в Словакии, что «вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств».