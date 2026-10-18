Расследование Марата Хайруллина. Ближневосточная ловушка. Россия в деле.Мы в МАХе https://max.ru/voenkorkhayrullinДрузья, мы продолжаем сбор средств на нужды нашей подшефной 1-ой гвардейской Славянской бригады: Карта Сбербанк: 2202 2036 7992 1520 (Дарья)Огромная благодарность, что вы помогаете!———❤️ Поддержка команды Марата Хайруллина:+7 936 242 12 44 (по СБП ТИНЬКОФФ)———СОДЕРЖАНИЕ:00:12 Введение и призыв к поддержке01:11 Благотворительность и новости02:11 Контртеррористическая операция на Украине03:06 Политика Трампа и отношения с Россией05:21 Иран и Северная Корея07:45 Доктрина Монро и Южная Америка10:31 Кризис в Аргентине11:35 Ситуация в Венесуэле12:34 Вмешательство Трампа13:29 Ситуация в Мексике15:19 События на Ближнем Востоке17:15 Исторический контекст Йемена19:13 Религиозные и исторические аспекты21:00 Политическая ситуация в Омане22:03 Навязывание устоев23:23 Праведные калифы и эмиры24:22 Руководство Хуситов25:18 Создание Саудовской Аравии26:17 Англо-арабская династия27:13 Политическая ситуация в Йемене28:13 Конфликт с Саудовской Аравией30:00 Стратегия США и Израиля34:30 Роль Израиля37:30 Экономические интересы Израиля39:24 Отношение США к Израилю39:37 Нападение на Хуситов40:29 Тактические успехи Хуситов41:28 Удар по аэропорту Эр-Рияда42:28 Анализ удара по аэропорту45:24 Удары по нефтепроводам47:06 Экономические последствия для Саудовской Аравии48:03 Долговые обязательства Саудовской Аравии49:25 История Эфиопии и её конфликты51:11 Конфликт в Тыграе52:11 Влияние России и международные конфликты55:00 Региональные конфликты и роль России57:33 Международный транспортный коридор58:30 Стратегические интересы России59:24 Международная стратегия МГИМО01:00:15 Транспортный коридор Север-Юг01:01:12 Геополитические конфликты01:03:00 Борьба за будущее в Африке01:06:55 Влияние Запада и независимость Индии01:09:05 Политическая ситуация и теории заговора01:10:01 Советский период и его уроки01:10:55 Коммунистическая концепция и Россия01:11:53 Алжир и его отношения с Россией01:13:16 Конфликт в Северной Сахаре01:15:27 Стратегические успехи России01:16:15 Теории заговора и Трамп01:16:52 Политические и этнические аспекты01:17:50 Ситуация в Турции и аудит01:20:01 Нефтяные рынки и Саудовская Аравия01:21:54 Стратегии в Африке и Южной Корее01:23:04 Перевороты в Южной Корее01:24:59 Экономические и социальные аспекты01:25:53 Завершение.