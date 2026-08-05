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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Покровская: «Судьи на чемпионате Европы отнеслись к нам хорошо. Были моменты, которые нам казались предвзятыми, но так кажется всегда»

Заслуженный тренер России Татьяна Покровская считает, что судьи хорошо отнеслись к российским синхронистам на чемпионате Европы.

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