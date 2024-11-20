В Госдуму внесли законопроект о платежном QR-коде при безналичной оплате товаров

Группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии