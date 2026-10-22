Крупнейший контрактный производитель микросхем обратился к поставщикам оборудования с просьбой найти альтернативные электродвигатели на фоне экспортных ограничений Китая TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) начала выяснять у производителей оборудования, могут ли они предложить системы автоматизации с электродвигателями, которым не нужны магниты из редкоземельных металлов.
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