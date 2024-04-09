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В Орске подтоплено свыше 6000 домов

В Орске подтоплено свыше 6000 домов

О ситуации в Орске информировали местные региональные власти, передает RT. По состоянию на сегодняшнее утро на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.

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