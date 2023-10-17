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Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы отдела СК по ТиНАО Соснина

Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы отдела СК по ТиНАО Соснина

Басманный районный суд Москвы отправил под двухмесячный домашний арест заместителя руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы СК России Евгения Соснина.

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