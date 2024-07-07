Вашингтон не хочет вводить новые санкции против России и её танкеров - себе дороже...

США опасаются вводить новые санкции против России. Причины этому назвало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
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