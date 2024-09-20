Захарова: Слова Пашиняна об ОДКБ противоречат здравому смыслу

Представитель МИД России прокомментировала заявление армянского премьераМария Захарова на полях IV Евразийского женского форума высказалась о недавнем заявлении Никола Пашиняна, считающего, что ОДКБ представляет угрозу для суверенитета Армении.
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