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Гид по Сочи

2 подписчика

Доброе утро ☀️ даже собака на море 😃👌 Утром в 6:00 температура уже +24. Днем в тени +30, такая погода минимум на ближайшие 10 дней.

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