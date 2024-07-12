Доброе утро ☀️ даже собака на море 😃👌 Утром в 6:00 температура уже +24. Днем в тени +30, такая погода минимум на ближайшие 10 дней.
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Доброе утро ☀️ даже собака на море 😃👌 Утром в 6:00 температура уже +24. Днем в тени +30, такая погода минимум на ближайшие 10 дней.