«Ростех» передал ВС РФ первую партию новейших самоходок «Мальва»

В «Ростехе» заявили о передаче ВС РФ первой партии новейших артустановок «Мальва». «Госкорпорация поставила армии первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва»», - сообщает Telegram-канал ГК.
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