Представитель МИДа предупредила Штаты о «решительном отпоре». Штаты накачивают Украину вооружением не для победы Украины, а для того, чтобы те продержались «хотя бы до ноябрьского голосования» на президентских выборах в США.
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