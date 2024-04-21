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«Гонят украинцев „на убой“»: Захарова осудила решение США выделить деньги Киеву

«Гонят украинцев „на убой“»: Захарова осудила решение США выделить деньги Киеву

Представитель МИДа предупредила Штаты о «решительном отпоре». Штаты накачивают Украину вооружением не для победы Украины, а для того, чтобы те продержались «хотя бы до ноябрьского голосования» на президентских выборах в США.

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