МИД РФ сообщил об отсутствии военного сотрудничества с Арменией в рамках ОДКБ. Премьер-министр Армении Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ и подать заявку на вступление в ЕС, что закреплено в проекте парламентского закона, принятого в 2025 году.