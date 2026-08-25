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Царьград

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МИД РФ сообщил об отсутствии военного сотрудничества с Арменией

МИД РФ сообщил об отсутствии военного сотрудничества с Арменией

МИД РФ сообщил об отсутствии военного сотрудничества с Арменией в рамках ОДКБ. Премьер-министр Армении Пашинян заявил о намерении страны выйти из ОДКБ и подать заявку на вступление в ЕС, что закреплено в проекте парламентского закона, принятого в 2025 году.

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