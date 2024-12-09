Демографическое самоубийство Европы

... а нам то какая разница,! Чем хуже гейропе,тем лучше нам... Кто против, пусть бросит в менЯ камень, а мы свернем ему тупую башку...

Семен Демин

В России не лучше - ее население сокращается на 500 тыс. чел. в год. Коэффициент рождаемости крайне низкий - 1,2. Белое население планеты быстро сокращается: в середине 19-го века белых было 50 процентов; в середине 20-го - 22 процента; сейчас - 7-8 процентов. Почему - думайте сами.