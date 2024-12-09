Заноза
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Заноза

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Демографическое самоубийство Европы

Демографическое самоубийство Европы

Шансов на рост квалифицированной рабочей силы у Евросоюза нет В 2023 году в Евросоюзе зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... а нам то какая разница,! Чем хуже гейропе,тем лучше нам... Кто против, пусть бросит в менЯ камень, а мы свернем ему тупую башку...
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6 час.
Семен Демин
В России не лучше - ее население сокращается на 500 тыс. чел. в год. Коэффициент рождаемости крайне низкий - 1,2. Белое население планеты быстро сокращается:  в середине 19-го века белых было 50 процентов; в середине 20-го - 22 процента; сейчас - 7-8  процентов. Почему - думайте сами.
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2 час.

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