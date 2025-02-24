Ольга Ковитиди: Европа жжёт!. Генассамблея ООН сегодня приняла сразу две резолюции :

Европа жжёт!Генассамблея ООН сегодня приняла сразу две резолюции :антироссийский украинский вариант, подержанный Европой, Турцией, Сербией, против которого единодушно проголосовали РФ, США, Израиль, КНДР, Белоруссия, Венгрия и еще 13 стран, по которому Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран … .