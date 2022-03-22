Косачев: Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом

Один из таких вариантов, вне всякого сомнения, олицетворяет собой русский народ, традиционно выстраивавший и выстраивающий сейчас свои отношения с другими народами на принципах равенства и уважения к иным языку, культуре, традициям и ценностям.
Один из таких вариантов, вне всякого сомнения, олицетворяет собой русский народ, традиционно выстраивавший и выстраивающий сейчас свои отношения с другими народами на принципах равенства и уважения к иным языку, культуре, традициям и ценностям.
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