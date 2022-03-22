Российская газета

17 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Германия забывает итоги Второй мировой войны, надо ей напомнить!В Берлине считают...
  • Natalia Ivanova
    Украинцы давно сделали свой выбор и стали убивать русских на Донбасе. И просто смешно смотреть, когда по ТВ показываю...Косачев: Украине ...
  • Ольга
    Класс.Москва прекращает...

Косачев: Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом

Косачев: Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом

Один из таких вариантов, вне всякого сомнения, олицетворяет собой русский народ, традиционно выстраивавший и выстраивающий сейчас свои отношения с другими народами на принципах равенства и уважения к иным языку, культуре, традициям и ценностям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх